飲食界料15歲以下及長者豁免強制掃碼　疫苗護照或農曆年後實施

強制使用「安心出行」手機應用程式出入表列處所，最快於下周四（9日）實施，惟政府暫未有公布更多相關豁免詳情。稻苗學會會長黃傑龍向東網透露，餐飲業界昨日（3日）曾與食物及衞生局官員就餐飲處所強制使用「安心出行」安排作溝通，雖然政府未有定案，但相信屆時會有進一步豁免，除長者外，殘疾人士、有特殊需要的人士亦或可獲豁免。另外，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，豁免亦會由12歲或以下的兒童及青少年，提高至15歲或以下；而有關疫苗護照的安排，預料或於農曆年後才實施。

黃傑龍表示，昨日與政府會面時已盡數交代業界訴求，「可能都係最後一次傾，要問既都問哂」，而政府對於餐飲業處所強制使用「安心出行」，雖當時未有與業界落實最終方案，但相信「豁免就一定有」。他預料除了長者之外，新豁免對象將包含殘疾人士，以及政府方面提出的「政府認為可豁免人士」，即應為有特殊需要人士。

黃表示，目前業界最擔心是能否執行新措施，昨日與政府溝通後，在可豁免人士「填紙仔」方面，餐廳應可確保不用負上相關刑責。屆時豁免人士雖不用使用「安心出行」，但仍需要「填紙仔」登記資料，若有人聲稱自己是獲豁免群組，黃認為餐廳難以確認其豁免資格身份，該人士亦不需要向餐廳證明，屆時只需「填紙仔」時自行於表格上申報、確認身份並簽署，如被發現有人冒認作豁免群組，餐廳應不用負上刑責。

此外，黃家和表示，兒童及青少年的豁免群組年齡，亦會由12歲或以下，提高至15歲或以下，以方便沒有手機的青少年。至於疫苗護照方面，早前有消息指表列處所，例如餐廳、戲院、健身室等日後亦需先接種疫苗才可進入，黃家和透露，相關措施應不會在本月底實施，會預留時間提升接種率，故最快料會於農曆年後才實施。

黃家和續稱，目前本港只有7成接種率，若疫苗護照實施後對業界生意來說一定有所影響，政府應要留意業界生意和社會上各方面的平衡，期望政府可待增加接種率至8成或以上、長者接種率更高後，再實施疫苗護照會更好。