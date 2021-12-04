警搗油尖區3間無牌酒吧　拘捕21人票控11顧客

油麻地分區雜項調查隊、尖沙咀分區雜項調查隊及油尖警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日（3日）晚上約10時進行代號「戰馬」的行動，以打擊區內無牌賣酒活動，並突擊搜查3間分別位於彌敦道546號、山林道38號及漆咸道南115號的懷疑無牌酒吧。

警方拘捕2名男負責人及1名女負責人，年齡介乎18至20歲，分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「向未成年人售賣令人醺醉的酒類」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。一名18歲男職員及一名19歲女職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。另外，5名男顧客及11名女顧客，介乎15至44歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，當中5男6女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方共檢獲222罐啤酒及64枝烈酒和餐酒，總值約5萬港元。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬港元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰2000港元，呼籲市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。