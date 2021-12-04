撻朵收陀地遭帶入後巷「修理」　四眼黑漢爆缸求饒

網上近日瘋傳2段懷疑黑漢「落難」影片，攝下一名戴黑框眼鏡、自稱「Tempo」的中年男子，懷疑隻身收保護費不成，反被對方多人挾入後巷。他初時貌似處變不驚，道歉時依舊嬉笑自如、不斷「裝傻」，及後更自報名號，顯得自信過人。惟再觀看後段影片，情況已經急轉直下，威勢全失的「Tempo」口染鮮血，相信曾遭人痛毆「修理」，只能認真低頭認錯。影片在網上熱傳，黑漢下場旋即引起網民譏訕，笑言見其慘狀亦「好想比(畀)tempo你」。

相關影片經巧妙剪輯成2集，上集以主角一句「對唔住」鞠躬道歉開始，當時他已經身在後巷，並依從畫面外的人聲要求，脫下自己的鴨舌帽和口罩。對方緊接拋出質問：「你響朵吖嘛，頭先你話跟邊個呀？」主角即時瞪大雙眼，似對問題感到莫名其妙，詐傻扮懵自稱跟從上帝，但「信徒」身份不堪逼問，隨即自爆所屬黑幫及跟從的「大佬」。

此時，主角正眼面對鏡頭，手舉食指指向自己的鼻頭，振振有詞交代「我叫Tempo！」同時自信微笑，狀甚「招積」，對眼前困境顯得游刃有餘。可惜，對方並不待見其囂張態度，吼出一聲「Tempo，好X型呀？」語音未落便左右開弓襲向Tempo，而後者亦慌忙舉臂擋格，上集最終在開戰關頭戛然而止，相信有心為觀眾「吊戲癮」。

下集的Tempo已經「威風不再」，相信有人刻意略過他被「教訓」的鏡頭，之前Tempo戚起笑容的嘴角，如今已經鮮血淋漓，迷離目光亦透出緊張情緒，與上集形成強烈反差。形勢比人弱，Tempo亦「識時務」，願意屈身「認低威」：「對唔住老細，我以後會生性搵錢。」同時以手拭擦傷處，卻不慎將血漬沾往臉龐，他再度深深鞠躬，連上集殘餘的氣勢亦蕩然無存，落魄之情可見一斑。