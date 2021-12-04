今增4宗輸入病例 患者已打齊2針 均帶L452R變種病毒

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(4日)新增4宗新冠肺炎確診個案，新增個案均為輸入個案，全部涉及L452R變種病毒株的感染。個案涉及2男2女，年齡介乎17至62歲，4人均由高風險的A組指明地區抵港。至今本港個案累計12,453宗，另有少於10宗初步確診。

個案中，涉及1名17歲男子(個案︰12455)，本周四(2日)從英國經航班CX252抵港，在香港機場確診。他已於4月29日及5月20日在香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。另1名確診患者為62歲男病人(個案︰12456​)，本周四(2日)從英國及土耳其經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，同樣於機場確診。他已於3月5日及4月7日在香港接種2劑由內地研發的科興疫苗。

餘下的2宗個案，涉及26歲女子(個案︰12457​)及30歲女外傭(個案︰12458​)。前者於本月2日從美國經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測證實染疫，她已於10月14日及11月4日在美國接種2劑復必泰疫苗。後者則於上月28日從印尼經航班GA876抵港，在青衣華逸酒店檢疫期間確診。染疫外傭已於7月23日及8月24日在印尼接種2劑科興疫苗。

另外，截至今日上午9時，過去24小時有3名確診新冠肺炎的病人出院，並會繼續進行出院後的14日隔離，至今共有12,148名確診或疑似病人康復出院。

現時共有52名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心留醫，1名確診的八旬漢危殆(個案︰12431​)，其餘情況穩定。醫管局表示會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展。