政府收回3幅私人土地建公屋　料至少可供1210個單位

政府早於2019年的施政報告中，已提出由政府主導用地規劃，並為確立的公共用途收回所需的私人土地。事隔2年，發展局於今年5月公布引用「尚方寶劍」《收回土地條例》（第124章），收回3幅分別位於粉嶺及元朗、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地，作為資助房屋用途。據政府文件所示，其中2幅土地均位於元朗，包括元龍街與攸田東路交界、毗鄰私樓YOHO MIDTOWN的「綜合發展區」用地，以及十八鄉路近龍田村的土地。2幅用地最快於2023年，分別交付房屋協會和房委會發展資助房屋，初步估算總共可提供1,210個單位，最快2028年竣工。

發展局、地政總署和房協近日向元朗區議會提交文件。當中提及元龍街與攸田東路交界的土地，佔地5,300平方米，其中3,500平方米屬於私人土地，該地毗鄰私樓YOHO MIDTOWN，政府擬於2023年初，把該塊收回的土地連同毗鄰政府土地，一併交予房協發展資助出售房屋。

根據房協初步估算後，計劃會於該地興建兩座樓高約30層高住宅大樓，提供約510個單位予合資格人士購買。而項目除設有可供居民使用的康樂設施及泊車位等配套設施，亦設有政府、機構及社區設施，照顧社區需要。

至於另一幅位於十八鄉路的土地，佔地7,000平方米，當中5,300平方米屬私人土地，涉及12個私人地段。政府計劃於2023年初連同毗鄰的官地，一併交付房委會發展。政府初步估算，屆時會興建2座資助房屋大樓，預料可提供700個單位。

文件又指出，地政總署收回有關私人土地後，會考慮受影響的私人土地業主或其他權益人士所提出的意見，並於2022年上旬尋求行政長官會同行政會議批准有關收地計劃，亦會按現行政策及相關法例向受影響的私人土地業主或其他權益人士提出補償方案。