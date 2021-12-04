政Whats噏：「球王」梁栢賢練乒乓　網友笑稱打直拍露底

梁栢賢(右一)最近同朋友打乒乓波，話有少少進步。

疫情下多咗好多人做運動，而醫院管理局前行政總裁梁栢賢(PY)都唔例外，最近佢愛上咗乒乓波，密密練習。話時話，睇嚟佢真係好鍾意揮拍類嘅運動，有網友仲講笑咁話就嚟可以挑戰佢嘅球拍技術，事關佢精於網球、壁球、羽毛球，依家仲加多樣乒乓波添！

以前心PY都會喺Facebook (Fb)貼文，講下對疫情嘅睇法，但係近幾個月就似係絕迹Fb，唔知佢近況係點？今日(4日)見到佢貼文，佢都話有舊同事問起佢近況點？到底佢近排忙啲乜嘢？佢話最近醉心學習乒乓波，仲已經成功由直板轉打橫板，又重遇前校隊冠軍級校友，經校友指導下，又有少少進步喎。

喺社交平台再次蒲頭，有眼利嘅網友就話佢清減咗，亦有網友講笑咁話「打直板就看出年齡」，有網友乘機約佢打返場乒乓波添！佢唔單止精於網球、壁球、羽毛球，仲記得佢離開醫管局嘅時候，攞住一袋波，其實佢足球同籃球都掂，可謂「球王」呀！

PY喺2019年7月底開醫管局後，同太太周圍去遊山玩水，享受人生，後來有見疫情來襲，經常喺Fb呼籲市民要留意嘅事項，亦曾批評有啲專家對疫情評論出現混亂，其後佢更「出山」，出任新冠疫苗接種計劃專責工作小組專家成員。