調查指大部分中學生冀留全屍拒捐器官　機構推教材從小培養大愛

香港器官移植基金會今日(4日)在中環街市，舉行《器官捐贈。從你我出發》初中教材啟動禮。基金會創會主席何繼良表示，目的是透過教材正式出版後，在學校給予初中學生授課，培養對器官捐贈的正面價值觀，並推廣器官捐贈的普及性。

基金會自上年初已開展器官捐贈初中教材計劃，屬本港首份以「全人健康」、「生命價值」及「社會關懷」等三個單元的健康及品德教育面向，帶出器官捐贈的意義及知識。而基金會早前進行一項問卷調查，訪問約4,200名中學生，結果顯示47%學生願意離世後捐贈器官，另外53%則表示未決定或不願意，而當中有57%稱以想保留屍體完整為由，未決定會否捐贈器官，反映仍有不少比例學生深受傳統觀念影響。

何表示，今次的初中教材是承繼高中教材，並分別於15間的種籽學校試教，但學生起初抗拒，故初中教材不會一開始就以捐贈器官切入，反而教育他們要珍惜身體、培養同理心、建立正確價值觀。

食物及衞生局局長陳肇始作為活動主禮嘉賓，她借活動再次「谷針」，呼籲在場人士接種疫苗，又強調長者接種率較低，70歲以上不足40%，而80歲以上更不足20%。至於被問到表列處所由本月9日起，強制使用安心出行後的豁免安排，她僅指政府會有相關政策安排，盡量令市民的不便減低，惟未有透露措施詳情。