全港192幅空置校舍用地　房委會委員籲簡單改裝校舍作過渡屋

根據規劃署截至去年12月底的數字，全港共有192幅空置校舍用地，當中有153幅用地屬政府、機構或社區用途；另有5幅用地有待研究/檢討。有團體認為空置校舍設施和配套完善，適合改建做過渡性房屋，另有房委會委員促當局善用資源。

根據文件，全港有5幅空置校舍用地有待研究/檢討，包括位於葵青的養正學校、位於屯門的藍地福音學校、位於觀塘的四山公立學校、位於觀塘的茶果嶺街坊福利會小學暨幼稚園及位於元朗的小商新村公立學校，當中部分正考慮作短期用途的申請，部分則已批出短期租約。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，機構難以自行覓地改裝及興建過渡性房屋。她認為需依賴政府協助覓地及尋找閒置的樓宇，以讓機構改裝、興建和營運。房屋委員會委員柯創盛則認為，可透過簡單改裝空置校舍作過渡性房屋，同時直言教育局與各機構在安排上出現巨大時間落差，甚至以數年計算，認為需訂立合理時間線予當局處理。

翻查資料，規劃署去年檢視約234幅空置校舍用地，其中約77%，即181幅建議長遠保留作政府、機構或社區用途；約11%，即26幅建議長遠作住宅用途，其中14幅建議作公營房屋發展，部分已落成或興建中；餘下約12%，即27幅位於鄉村範圍的前新界村校空置用地，則建議長遠保留作鄉村式發展、鄉郊用途、休憩用地用途等。