12.9強制掃「安心」　港府豁免安排得個講　食肆憂影響生意

政府規定下周四起，市民進入食肆等場所時必須使用「安心出行」，但目前未公布豁免安排。有食肆負責人批評政府應盡快公布相關執行細節，好讓他們安排人手及相關物資，又指不少長者不懂用安心出行都是由職員負責協助，直斥「政府應該派個人落嚟幫我哋檢查同教人用(安心出行)！」

東網記者今午(4日)於灣仔一帶食肆視察，負責人羅小姐直言擔心生意受損，得悉強制用安心出行後已有客人表明不會光顧，擔心全面強制後情況更加嚴重。她續指，即使有豁免措施，變相要安排人手作檢查，亦會影響店舖運作及增加成本。她坦言「不知道有否權力檢查身份證明文件」，食肆難以檢查客人有否使用安心出行，但罰款卻是罰食肆。她又指，有長者曾反映不會用安心出行，最後要由店員幫忙，直斥「政府應派人來幫忙檢查使用情況及教導使用」。

另一食肆負責人黃先生亦指一直都有要求顧客用安心出行，若可以填紙代替，長者可以省卻不少時間，但現時要強制使用安心出行，即使有豁免，變相需要加派人手於門口位置檢查身份證明文件，避免誤墮法網。他續指，建議有關當局盡快公布豁免詳情，令他們可以及早準備配套及人手安排。亦有食肆負責人戴先生批評現時距實施只有不足一周，質疑「起碼要俾一星期過渡期，畀市民、職員了解運作啦！」

食物及衛生局長陳肇始較早前表示，目前規定下，未滿16歲和65歲或以上人士，進入D類食肆時，已經可以以「填紙仔」代替「安心出行」，當局正循相關方向檢視。