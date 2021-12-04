6直資學校庫房水浸　將軍澳香島儲備僅夠用2個月　險跌穿安全線

曾有直資學校囤積太多資金導致財政混亂，教育局規定學校的累積儲備，不得超過相等於全年12個月整體開支總額，但應足以應付營運至少兩個月。根據各校最新的財政報告，雖然未有學校違規，但有6間學校的累積儲備超過11個月，直逼12個月營運開支上限，幾近「水浸」；相反，有6間學校累積儲備不足3個月，幾乎未達教育局預設的「安全線」。

全港目前有71間直資學校，審計報告2010年曾揭露大多數直資學校違規或帳目混亂，教育局隨即「補鑊」要求直資學校每年須定期將財務資料以統一格式上載到各學校網頁。教育局表示，根據71間參加直接資助計劃學校提交的2019/20學年經審核帳目，全港直資學校平均累積儲備約為7個月的營運開支，而所有直資學校累積營運儲備足以應付兩個月營運的最低要求。

根據全港71間直資學校年度報告，當中13間學校的累積儲備超過10個月，幾近「水浸」。深水埗地利亞修女紀念學校（百老匯）累積最多，達11.89個月；和富慈善基金李宗德小學、香港青年協會李兆基書院等5間學校，累積儲備則達到11.19至11.88個月不等。

有6間學校的營運儲備不足3個月，包括將軍澳香島中學、天水圍香島中學和萬鈞伯裘書院等。將軍澳香島中學累積儲備最少，只有2.01個月；萬鈞伯裘書院累積儲備為2.38個月，較2018∕19學年少接近20%。