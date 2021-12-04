政Whats噏：大埔區會將討論「殺野豬令」　漁護署勢成箭靶

漁護署「即捕即殺」野豬行動惹起社會爭議，署長日前形容人道毀滅做法已經做咗平衡。有大埔區議員就話野豬喺香港「原居民」，只不過喺都市發展下，野豬嘅棲息地減少，增加咗同人類嘅接觸。有當區議員就話漁護署惹眾怒，打算喺下星期三(8日)召開嘅動物友善政策工作小組上提出動議，譴責署方主動撲殺野豬，並要求署方停止區內嘅撲殺計劃。

大埔區議員譚爾培同姚鈞豪，早前向大埔區動物友善政策工作小組主席何偉霖遞交動議，要求漁護署停止大埔區內嘅主動撲殺野豬計劃，並善用捕捉及避孕／搬遷計劃，同埋應該按《野生動物保護條例》擴大禁餵區，包括大埔鄉郊區，以取代近日實施嘅撲殺行動。

姚鈞豪指區內野豬滋擾問題唔算嚴重，佢都好少聽到市民投訴。對於漁護署藉口影響未來行動安排，而拒絕透露野豬滋擾黑點嘅詳細地址，姚就認為做法倒果為因，指署方有意隱瞞，甚至喺打算繼續喺黑點撲殺野豬。姚指如果署方若公開黑點，市民就唔會去餵。姚強調將喺會上要求漁護署交代各項隱藏嘅數據，包括區內黑點嘅詳細位置、理據同紀錄，要公眾有知情權。

另外，何偉霖都認同區內野豬滋擾問題並非嚴重，甚至有街坊見過野豬一家四口「出巡」，結果大家都相安無事，街坊都覺得佢哋好得意添。何強調動議唔喺比外界一個印象，以為大埔野豬滋擾問題好嚴重，而只喺防患於未然，阻止漁護署嘅行動。

何仲話漁護署自2017年開始推出捕捉及避孕及搬遷計劃，雖然只喺短短推行咗4年，但已漸見初步成效，唔明白署方點解突然改變態度，難以同公眾解釋。何建議食環署改良垃圾桶設計，減低野豬翻倒垃圾嘅機會，而政府亦可以加重餵飼野豬嘅罰則，毋須行至誘捕撲殺一途。何仲表示漁護署個講法係「無辦法唔殺」，但到底係咪真係咁？

而何都呼籲市民如果見到野豬，千祈唔好餵佢，亦唔好主動挑釁，留返空間畀大家各自生存好重要。雖然未知漁護署代表會唔會出席，但睇嚟都要好好準備答案向市民交代，否則喺會上分分鐘做箭靶。

根據漁護署回覆小組文件顯示，署方喺2017年起開始推行野豬捕捉及避孕／搬遷先導計劃，截至2021年10月，署方喺大埔區內共捕捉咗104頭野豬，其中63頭野豬進行咗避孕或絕育。另外，由2018至今，大埔區輋下村及井頭村共有3宗野豬傷人案，全部都喺野豬撞傷市民。