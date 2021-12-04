將軍澳恐怖男孩自製刀片長棒　公園襲擊幼童扑頭濺血

將軍澳驚傳幼童傷人血案，網民黃小姐昨日(3日)在社交網站Facebook發文，指其姪兒近日在屋苑公園的草地玩耍，期間一名年約9歲的男童突然欺近，揮動一支黏有刀片的自製長棒直扑他的頭部。姪兒傷口鮮血直冒，濺污上衣，傷人男童卻若無其事，口中喃喃4次「冇事」便不顧而去。

黃小姐強調，姪兒事前不曾與對方發生爭執，受傷後由外傭急召救護車送院，而肇事男童的母親得悉事件後，曾經匆匆落樓道歉及承諾賠償，黃小姐家人不願就此罷休，即時拒絕接受，卻見男童似乎全無悔意，全程對母親怒目而視，感覺毛骨悚然。黃小姐其後聯絡屋苑管理處，但對方指監控鏡頭未能攝下事發過程，同時礙於私隱問題，無法協助聯絡該對母子的業主，更令她無奈及憤怒。

「今次傷頭，下次傷到其他小朋友條頸咁點算？」黃小姐又指，傷人男童其實早有「前科」，家中小孩曾目睹他手持火酒同打火機到樓下玩耍，情況令人憂慮，如今小童出入均感不安。

不少網民對事件感到震驚，紛紛建議報警處理，並祝願傷者早日康復。有人認為男童能夠輕易取得利器及危險品，顯然疏於監管，監護人責無旁貸；亦有人批評家長不懂管教，直言必須給予男童教訓，否則小時不教，大時可能做出更嚴重的惡行。據了解，事主家人已就事件報警，近日將會落口供協助調查。