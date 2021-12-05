東方日報A1：打針面癱　賠唔足一成　施捨定同情

全城谷針之際，出現嚴重副作用的賠償機制卻不清不楚，追討過程隨時一殼眼淚，賠償金額之低，令人感到是「施捨同情」。有港人響應政府呼籲打新冠疫苗，完成接種由內地研發的第二針科興疫苗後3日出現面癱，情況持續逾8個月，身心受創之時接獲疫苗保障基金通知，其個案僅獲賠償10萬元，佔最高賠償額8%，更未有交代賠償理據。申索人質疑標準，表明不接受賠償，惟該筆賠償在未有簽署情況下，最終「夾硬」轉帳到其戶口。有病人權益組織認為事件反映申索機制不透明，或會打擊市民注射疫苗的信心。

接種疫苗後的市民可因應其副作用情況而申請疫苗保障基金。現年67歲的馮先生是退休人士，過往身體健康良好，他在今年2月26日及3月26日接種兩劑科興疫苗，第二針後3日、即3月29日起開始流眼水，翌日出現面癱、眼皮下垂、流鼻水以及臉歪等，肌肉不能自我控制，嚴重影響日常生活，他遂到東區尤德夫人那打素醫院求診，其後自己向中醫求醫。

馮先生5月底透過基金第三方行政管理人ＡＸＡ安盛申索，一直有按要求繳交相關文件證明，最終在11月初獲安盛通知獲賠10萬元。出事至今逾8個月，馮現時右眼眼皮仍然下垂、臉歪，未能正常飲食，用飲管亦不能吸啜，嚴重影響生活。他不明白賠償標準，表明不會接受，但安盛仍然將賠償金額過戶，令他感「霸王硬上弓」。他坦言並非「錢嘅問題」，而是當局一直沒有跟進他的情況，賠償金額如「閉門造車」。

馮又指，當初是響應政府呼籲接種疫苗，又以為科興使用的技術較為傳統，會更安全，惟現時已感到後悔，家人因此不敢打針，自己亦不會打第3針，「我寧願畀10萬蚊你，還原番我個樣」。他坦言對此已感到心力交瘁，不想上訴再提交文件重啟程序，「市民唔夠同政府鬥」。

根據基金網頁，若申請人對保障金額的決定或金額不滿意，可以向安盛提出覆檢，並提交證明文件。馮指，安盛職員曾着他就此事提出覆檢，但他拒絕，認為所有文件已提交過，不用重複再做，否則只是浪費時間。

根據機制，倘接種疫苗後嚴重受傷或身故，基金會根據有關人士的年齡作補償，40歲以下人士最高保障額分別為250萬元（死亡）及300萬元（受傷）；逾40歲以上者分別是200萬元（死亡）及250萬元（受傷）。若面癱持續26周或以上，保障額上限應為最高保障額的50%，即申索人最高可獲125萬元。而馮先生個案只獲賠償上限的8%。

東區尤德夫人那打素醫院回覆時未提及病人的面癱周數及病情，只表示病人於3月30日因出現面部神經麻痹的症狀到急症室求診。醫生知悉病人曾於4日前接種第二劑新冠疫苗，根據機制向衞生署呈報個案，評估後將病人轉介至相關專科。病人由3月31日及4月7日起，分別數次獲安排到該院眼科及耳鼻喉科專科門診覆診，經治療後情況逐漸好轉。病人於6月16日覆診後表示毋須耳鼻喉科的覆診安排，並會繼續在眼科專科門診覆診，院方會繼續跟進其情況。安盛未有就事件回應，僅着本報向食衞局查詢。

社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌指，有關事件反映賠償機制透明度不足，賠償基金理應清楚向病人解釋賠償的準則，例如「有甚麼賠或不賠」，就算病人期望就賠償金額上訴，亦可大概了解其考核準則。他指，至今接獲數宗涉及不獲批賠償的求助，而當局解釋往往僅指與接種疫苗無因果關係，他認為有需要改善機制，否則或影響公眾對接種疫苗的信心。

食衞局回覆指，如該嚴重異常事件持續並需較長時間接受醫治和跟進，申請人可向保障基金行政管理人提交證明文件（包括但不限於住院紀錄、醫療報告、醫療證明等）就保障金額提出覆檢要求。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：