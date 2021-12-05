人工智能分析X光片　助醫生及早識別重症病人

本港醫護人手緊絀，病人要等候多時才得到適切治療。為免病人延醫，醫管局3年前引入人工智能技術(AI)分析肺部X光片，助醫生盡快篩查肺部病變及高危病人，現時應用於全港醫院急症室及普通科門診，成功令重症病人得到診治的時間比以往加快2倍。醫管局陸續將該技術應用至鼻胃喉安插的X光片檢查，明年4月起再擴展至髖關節X光片檢查。

AI可幫助醫生分析病人肺部X光片是否有異常，例如出現「陰影」，並為重症風險評估進行優先排列。新界西醫院聯網急症科顧問醫生雷俊達表示，今年起至上月21日，全港急症室需處理逾66.7萬張X光片個案，工作量十分巨大，而AI則可為前線醫生進行即時提示報告異常，大大減低走漏症的風險。

根據醫管局資料，本年4月1日至10日於天水圍醫院急症室，曾有920個病人照肺部X光片，當中174個個案被AI標示為需關注，經主診醫生即時再三檢查後，證實當中有27個個案肺部呈陰影，其中4個疑似為癌症個案，需再作進一步詳細檢查。

除急症室外，目前AI亦應用於普通科門診，醫生可加快識別到重症病患，讓病人及早轉介至專科治療。雷解釋，過往門診醫生是以「先到先得」的排序來處理病人，有機會令重症病人延醫，但引入AI後可令重症病人得到診治的時間比以往早2陪。

醫院管理局高級醫療信息經理陳嘉賢指，目前AI技術亦用來協助鼻胃喉餵飼，檢查X光片中的喉管是否插入至正確位置，天水圍醫、屯門醫院的急症室及深切治療部已試行。明年4月起，AI會擴展應用於髖關節X光片檢查，並於天水圍醫院、屯門醫院及瑪麗醫院試行。