警方巡查觀塘工廈派對房間　4男女無掃安心碼被票控

觀塘警區雜項調查隊，昨日(4日)晚上約10時，在觀塘區展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，發現一間位於偉業街146號工廈內一派對房間，懷疑正在違規營業，未有提供安心出行掃描碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

行動中，2名男子及2名女子(25至30歲)未能出示「安心出行」紀錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。