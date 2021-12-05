羅致光強調年金助低收入人士　約4千人領長生津及買年金

勞工及福利局局長羅致光今(5日)在網誌指，坊間有批評指他建議市民買公共年金，是只為高收入人士著想，他就強調自己起初的重點是如何協助低收入至中收入人士退休生活，直至2018年年金計劃推出，才照顧中高收入人士的退休需要。羅又指，直至9月底，一共有4,065人領取長者生活津貼同時有購買公共年金。

羅致光指，他翻查過所有曾寫過的文章，包括於2015年及2016年間，提交給特區政府倡議成立公共年金的文件，重點都是如何協助低收入至中收入人士退休生活，完全沒有提及高收入人士。

香港年金公司於2018年推出年金計劃時，入門為5萬港元，上限為100萬港元，目標群組明顯是低收入的退休人士；後來將上限提升至300萬港元，是照顧了中等收入至中高收入人士的退休需要。他又指，在2020年的退休人士領取強積金的金額，平均為34萬港元。換言之，粗略計算，過半數的退休人士若沒有太多積蓄，其總資產(不計算自住物業)都不會超過長者生活津貼的資產上限。

日後在優化的長者生活津貼制度下，對於一名65歲的退休人士來說，若其強積金加上積蓄為40萬至200萬港元，便可以保留35萬港元的現金，餘下的加入公共年金，便仍可以符合資格領取長者生活津貼。

舉例來說，一名65歲的男士退休時，積蓄加上強積金合共50萬，便可以將15萬元購買公共年金，每月領取870港元年金，同時申領長者生活津貼，即現時的每月3,815港元。長者生活津貼金額且會於每年約2月，經立法會財務委員會通過後，依社會保障援助物價指數調整。

羅表示，直至今年9月底，一共有4,065人領取長生津及買公共年金。當中，約27%是單身人士領取長者生活津貼及購買公共年金；31%是長者生活津貼下的夫婦個案3，當中一人購買公共年金；而42%的是長生活津下的夫婦個案，二人均有購買公共年金。55%的年金本金為30萬港元或以下，有21%的年金本金是10萬港元或以下。

羅認為，由於強積金成立至今只有25年，未算成熟，到2040年才算是較為成熟；還要取消強積金與遣散費/長期服務金的「對沖」，及推行「積金易」平台以減低強積金管理成本，以及未來不斷在制度上改善，才能讓強積金發揮其更佳的退休保障功能。

以一位月入1.8萬元(即接近中位數)的人士計算，及以最新公布的強積金年率化淨內部回報率減去通脹為2.8%6，供了強積金25年，都只會有現今價值的77.7萬元；供了40年，便會有現今價值的約158萬元。他仍需要透過年金與長者生活津貼的配合，應對晚年所需。

羅最後指，或者會被讀者批評他「又講年金，不理安老服務！」，並預告下星期的網誌會談到安老服務。