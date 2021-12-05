獲業主義借舖位　社企續募捐暖衣派弱勢

本港天氣近日開始轉涼，不少人都經已披上冬裝。有社企就第二年舉行寒衣轉贈活動，希望市民捐出冬季衣物，讓社會中有需要人士，如獨居長者可以在業主義借的店舖中，挑選到合適的暖衣。另外，行動又首次向市民募捐二手智能手提電話，冀讓有需要人士能應對政府即將實施、規定市民進入表列處所如食肆時必須使用「安心出行」的新措施。

社企餐廳「銀杏館」去年亦曾舉行寒衣轉贈活動，機構指去年動總共收集到約6.7萬件寒衣，令超過三萬人受惠。負責本年轉贈計劃的負責人蔡文健說，去年因為餐廳生意欠佳，店內有空間舉行轉贈活動，而活動反應熱烈，除了收到5噸重衣物外，也有熱心市民捐出口罩等物資，因此他亦想今年續辦轉贈活動。

他續指，由於今年餐廳生意好轉，再沒有空間可以舉辦轉贈，因此機構早前在社交媒體發帖文徵求舖位，果然有熱心業主願意免費借出舖位予機構使用至明年1月中，本年轉贈活動因而在店舖內進行。

「銀杏館」現時各分店現時每天向有需要人士派發約1000盒飯盒，而用作寒衣轉贈的店舖則位於機構油麻地店附近，蔡文健表示是希望可以向「飯友」提供「一站式」服務：在餐廳領取飯盒後，若有需要就可到店舖挑選市民捐出的寒衣或其他物資。

店舖內放置貨架，亦有鏡子，設置與一般商店無異。蔡文健說，是希望給予有需要人士一個感覺，「入到一間舖頭可以揀到衫。」他補充說會代入弱勢人士了角度想、想他們的日常經驗，「佢哋會唔會有機會喺間舖頭揀衫、試衫，好似買嘢咁，所以今次我哋都想畀返有需要人士呢種經驗。」

蔡文健指，也有回收多餘的膠袋及紙袋，冀為受惠者挑選好衣物後替他們摺好放在袋裏，可以給他們購物體驗，也希望受惠者在計劃中有選擇的權利，「每一個人都有自己鍾意嘅嘢。」

除了寒衣外，本年活動也募捐小型電器如風筒，亦因應政府就「安心出行」政策有新的要求，蔡文健說有需要人士可能沒有錢買手機，看到弱勢社群對智能手提電話的需求會上升，因此也希望市民捐出舊電話。他說不想有需要人士，如獨居長者因為為沒有手機或無人教用而被限制出入，透露機構在明年1月至2月，將教露宿者或獨居長者使用智能手提電話。

活動由即日起至本月12日收集市民衣物及其他物資，並在稍後時間開始轉贈。「我哋期望幫到有需要人士，成批二手衫、二手物資畀到佢哋，我哋開呢間店舖都係想幫助到社會有需要人士，簡單嚟講只係想幫到人。」