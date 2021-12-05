市建局重建龍城區採油旺研究模式　料社區設施樓面比現時多3倍

市區重建是本港近年的重要課題。市建局行政總監韋志成今日（5日）撰寫網誌時表示，九龍城舊區更新面對多項挑戰，例如舊樓重建欠協調、重置社區設施難度大等。為了配合龍城區市區更新，市建局將會應用早前於油旺地區研究中提出的執行模式，包括轉移地積比、街道整合，以至「一地多用」。而市建局亦會研究重置九龍城市政大廈等多項設施的可行性，初步估計重建後可提供的社區設施樓面是現時的3倍多。另外也會試行「小區規劃復修」模式，為衙前圍道一帶不同樓齡和狀況的舊樓，提出針對性的維修方案。

韋志成指出，九龍城舊區更新的有關地區研究，從東面沙浦道一帶，涵蓋至西面聯合道的土地，面積約18公頃、涉及500多幢的樓宇和政府設施，當中逾半樓宇的樓齡超過50年。而面對早年於該地的舊樓重建欠缺完整規劃協調；重置該地的社區設施搬遷及重置安排複雜，難以達成；以及重建該區同時保存街道肌理和小街小舖的氛圍，挑戰甚大。

為此，市建局決定以早前完成的油旺研究中提出的模式，包括轉移地積比、街道整合和「一地多用」，來解決上述問題。韋指出，屆時會將部分失修樓宇列作地積比「送出地盤」的可行性，將其准許的發展樓面，轉移至區內具高密度發展潛力的重建地盤，以增加房屋供應、利用地下空間建公眾停車場等設施。而街道整合則可將多個分散街區，整合成為較大較完整的發展地盤，以將其中的道路轉成為休憩空間和綠化行人專用區，實現該區成為小街飲食文化區，令小區成為通往啟德新發展區的門戶。

另外，在市建局團隊上月到訪九龍城區議會商討後，計劃會把沙浦道重建項目擬建地下廣場，與周邊的道路和公園一併重整，地面則連成一個由美東邨、寨城公園、賈炳達道公園、新重建項目至啟德發展區組成的一體化、綠化步行空間。又會研究賈炳達道公園的使用情況，探討重置現有康樂設施及易地重置九龍城市政大廈等多項設施的可行性，預料可提供的社區設施樓面是現時的3倍多。而日後市建局亦會於龍城區試行「小區規劃復修」模式，為衙前圍道一帶不同樓齡、不同樓宇狀況的舊樓，提出針對性的維修方案，推廣樓宇復修，盡量延長樓宇壽命。