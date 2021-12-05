水口村獲大嶼山保育基金資助　3級歷史建築石屋將成生活文化館

政府於《2018年施政報告》時公布設立10億港元的「大嶼山保育基金」，以推動和支援大嶼山保育工作。發展局局長黃偉綸今日（5日）撰寫網誌時表示，早前基金公布首輪申請結果，共18個項目成功獲得資助，當中包括「重塑水口：以建築修復、文化保育和村民合作社開拓大嶼南可持續鄉村活化」，將資助村民修復歷史建築、文化保育及建立由村民主導的合作社，而其中一間「金字頂」的石屋為3級歷史建築，修復後會讓村民用作生活文化館。黃又稱，基金由今年年底開始，將會接受新一輪申請，歡迎有興趣的機構或團體申請。

可持續大嶼辦事處處長方學誠表示，大嶼山保育基金由去年成立並接受首輪申請，反應踴躍，設有3個類別，分別為保育管理協議項目、研究項目及教育和參與項目。而在獲批項目中，其中一個「重塑水口：以建築修復、文化保育和村民合作社開拓大嶼南可持續鄉村活化」屬「保育管理協議項目」類別的其中一個資助範圍，項目負責人香港中文大學建築學院教授鍾宏亮指出，由於水口村的村民亦有意保育及活化其村落，故提出申請，很高興可獲資助。

「重塑水口」計劃共分為3部分，分別為修復歷史建築、文化保育及建立由村民主導的合作社。鍾宏亮表示，其中一間計劃修復的舊建築是「金字頂」石屋，屬3級歷史建築，修復後可讓村民用作生活文化館；而另一間面積細小、稱為「禾寮」的構築物，則是以前村民耕作時用來儲存農具和禾稈草的地方，修復後會變成農耕合作社，以介紹水口的故事、復耕概念等。項目成員黎穎詩則表示，計劃日後會對這條具300多年歷史的水口村進行更深入的研究。

黃偉綸最後表示，期望獲批項目逐步落實後，能進一步提升大嶼山的環境實力、促進保存大嶼山的文化和鄉郊特色，推動大嶼山可持續發展。