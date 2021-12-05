政Whats噏 ：羅冠聰籲港人無視立會選舉　廉署：如違例會依法處理

涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝、現流亡英國嘅前香港眾志常委羅冠聰，日前接受訪問時，呼籲港人無視本月19日舉行嘅立法會換屆選舉，指港人唔應假裝擁有真正選舉，以及給予其任何認受性。廉政公署方面則表示不評論個別情況，如違例會依法處理。

羅冠聰喺訪問中表示，今次選舉受操控，港人不應賦予今次選舉任何認受性，不應假裝香港有真正嘅選舉，應直接無視今場選舉。佢又指香港民主已死，但港人爭取民主嘅精神仍然存在，只係目前情況太嚴峻，港人未能將其民主精神轉化為行動。

廉署則指不評論個別情况，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票（包括投白票），即屬非法行為。任何人若涉嫌違反《條例》，廉署會依法按既定程序處理，呼籲市民嚴守法規。

事實上，廉署正通緝身處海外嘅立法會前議員許智峯及前區議員丘文俊，2人均涉嫌違反相關法例。至於廉政專員白韞六亦透露，至今收到9宗關於有人公開煽動他人不投票或投白票舉報，並強調即使涉案人不在香港，廉署亦會向法庭申請拘捕令，一旦有關人士回港就可以採取行動。