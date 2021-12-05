工廈劏房藏4700萬元海洛英　42歲男子被捕明提堂

警方毒品調查科早前根據線報及展開深入調查，發現有不法分子利用工廈劏房單位，作為毒品儲存及分銷中心。昨日(4日)凌晨零時許，探員於新蒲崗五芳街進行打擊毒品行動，在一工廈內截查一名形迹可疑的本地男子，在其身上搜出一包約重55克、以真空透明膠袋包裝的懷疑海洛英。

其後，探員押解該名男子到上址工廈一劏房單位搜查，發現33個紙皮箱內裝有約1,000個簇新的手袋，探員仔細檢查該批手袋，檢獲658包、同以真空透明膠袋包裝的懷疑海洛英，警方以涉嫌販毒拘捕該名姓馬(42歲)男子。行動中，警方檢獲的毒品共重36.2公斤，市值超過4,700萬港元。

毒品調查科高級督察廖秉科表示，販毒集團以化整為零方法，將大批海洛英分批逐小放入不同手袋內，並將毒品黏貼於手袋底部的膠片下，若不刻意翻開手袋底部或鎅開，難以察覺到毒品，而每個手袋可以存放一包毒品。警方相信成功阻止大批毒品流入市面，被捕男子負責拆袋及分銷工作，是否有黑幫操控有待進一步調查。

警方仍然追查毒品來源及銷售渠道，行動仍在進行中，不排除稍後有人被捕。被捕男子被暫控兩項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日(6日)上午在九龍城裁判法院提堂。

警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。