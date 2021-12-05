全城檢疫酒店房爆滿　滯留海外港人慘遭坐地起價

適逢聖誕、新年假期，全港檢疫酒店瀕臨爆滿之際，Omicron變種病毒於世界各地蔓延，港府連日把多個中風險地區升級至高風險地區，不少港人突然被加疫監，無法預訂連續21天的酒店，導致滯留異地。東網接到多名滯留海外的港人求助，有滯留加拿大港人成功延長原定酒店的檢疫期，但慘被坐地起價，房價貴了40%，痛斥政府由得港人自生自滅，「你死你事」，又質問政府加開房間，卻不透露哪裏有房，只是敷衍大眾。

讀者伍先生向東網表示，他11月21日飛到加拿大探望子孫，打算1月5日回港，出發前已網上預訂14天的檢疫酒店。隨着政府宣布12月2日起，把加拿大納入高風險地區，他隨即聯絡酒店嘗試加訂7天，但酒店表示無房，又聯絡全港的檢疫酒店，但全部已爆滿，除了索價3000港元一晚的文華東方酒店。直至今日，他原本預定的酒店才有空房，可讓他訂多7天，但每晚房價貴了40%。他痛斥道，政府理應容許他們第三星期居家隔離，再派人上門加密檢測，「如果話政府信不過香港人會守規矩，我又點信政府？成日叫人打針，我打足3針都被政府搞到雞毛鴨血！」

就政府聲稱於本輪檢疫酒店計劃開放1200間後備房間，應付龐大需求，他斥道「1200間無影無蹤！不要用數字，敷衍大眾，要提出確實資料」。伍又指，他已是第二次中招，去年12月離港赴加，1月回港也突然從居家隔離變成酒店檢疫，同樣全城無房，幸好成功搶到第二輪檢疫酒店房間才逃過一劫，不解政府何以不認錯檢討。

食物及衞生局回應指，現時進行中的第六輪指定檢疫酒店計劃由今年12月1日開始至明年2月28日結束。為加快處理第七輪計劃，當局已於11月30日發信邀請持有效牌照的酒店及旅館申請參與。考慮到檢疫酒店房間的需求強大，他們亦增加了第七輪的目標房間數目，期望可提供12,500至14,500間檢疫房間。此外，他們已於日前開放在12月內共1,200間的備用房間。政府會繼續密切監察各酒店的預訂情況，與各酒店保持緊密溝通，並於有需要時進一步開放明年1月及2月的備用房間。