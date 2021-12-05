相思灣村霸黃子洋被捕　涉掟石襲擊記者礙採訪

村霸佔地無王管，猖狂掟石襲擊記者被捕！東方傳媒機構（下稱東方）記者昨日（4日）前往西貢相思灣村採訪，追查違建道路及「神秘丁屋」事件，被長期目無法紀、佔用官地的村霸黃子洋，無故以石頭擲向記者，使記者人身安全受到威脅。警方經調查後，今日(5日)以涉嫌襲擊拘捕黃，將他帶署扣查，案件交由將軍澳警區反黑組跟進，並追查是否有包庇違法情況。

神秘丁屋業主黃子洋開設的水上活動店舊舖被拆後，近期佔用官地擺放更衣帳篷及大量救生衣等物品繼續開檔。地政總署日前終張貼通告，要求相關人士於限期前停止佔用有關土地。東方記者昨前往進行正常採訪工作，卻遭黃子洋諸多留難及質問。

黃及後發現眼前人是東方記者後，竟拾起2塊如拳頭般大的石頭，不由分說擲向記者，雖記者及時閃避，但該男子的舉動已嚴重阻礙正常採訪工作，妨礙新聞自由，而記者亦因人身安全受到威脅。警方接到記者報警後，即時進行深入調查，並迅速採取行動，不足1日已拘捕黃子洋，帶署扣查。

黃子洋在村內惡名昭彰，除了是水上活動店的負責人外，更是神秘丁屋業主，該丁屋落成多年後仍然未批滿意紙，而且一直丟空不打理亦無人居住，黃有新居不住反而繼續住在祖屋，惹來套丁疑雲。至於黃的違規事迹更是「一籮籮」，除近期佔用官地擺放水上活動店用品外，較早前亦擅自在店外對出的空地僭建違規碼頭，最終遭政府部門派員拆卸，惟收拾相關殘局卻要公帑埋單。而黃更佔用曉波徑空地作私家停車場，霸路且收取泊車費，早已惹來村民不滿。

法律界人士指以石擲記者、威嚇記者的做法，已涉及觸犯《刑事罪行條例》的刑事恐嚇，最高刑罰可判處監禁5年。而該人掟石頭的行為亦涉《侵害人身罪條例》的普通襲擊，一旦定罪，可處監禁1年。