環團復育米魚還原荔枝窩米田生態　數年繁殖激增至2000條

荔枝窩復耕至今多年，開始出產多種農作物。有環保團體為了「原汁原味地還原」米田生態，在2017年與大學合作，嘗試引入在該處一度絕迹的本地原生淡水魚「米魚」，數年間由一開始養殖約200條激增至現時的2,000條，升近9倍。負責的環保團體今日(5日)形容計劃成功，未來將會專注研究米魚對水田耕作的影響，又會再一步研究米魚以外該處的淡水生態。

長春社與香港鄉郊基金於2013年在荔枝窩推動復耕，其中一處是涉約12萬呎的「濕地」，長春社保育經理吳英嬋表示，荔枝窩以往有種植稻米，惟計劃開始做生態調查時發現，原來在該處棲息的俗稱「米魚」的本地原生淡水魚「弓背青鱂」無處可尋，基於希望恢復當地的生態生境，便在2017年荔枝窩自然管理協議計劃起，開始復育米魚。

長春社與香港大學生物科學學院合作，在荔枝窩附近的鎖羅盤捕捉數十條米魚，其後在實驗室繁殖後，再把魚苗放到荔枝窩的儲水池做實地實驗，她指繁殖反應理想，計劃自2017年截至今年9月計劃結束時，米魚數量已經升至約2,000多條，現時在水道、河溪一帶亦會找到米魚的蹤影。

吳英嬋指，團隊對米魚在荔枝窩的生態角色未有足夠了解，故現時已與研究團隊開展進一步的研究，了解米魚會否對該處藻類數量有影響，同時亦會研究該處的淡水生態。