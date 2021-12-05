國泰航班又取消！　乘客無奈疫下滯留澳洲機場

有國泰乘客原定今日下午從澳洲來港，但其航班卻改為提早1天起飛。

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，近日疑因爆出機組人員離職潮，導致航空提早或取消，乘客無奈在外地機場等待。有國泰乘客原定在今日(5日)下午從澳洲悉尼回港，但收到通知指其航班提早了1天，以致未能趕及在登機前完成病毒檢測，以及預訂多1天的檢疫酒店房間，該乘客又透露不少人滯留當地機場。

有國泰乘客原本乘坐今日下午3時45分的抵港航班，並在晚上9時55分降落本港機場，但他收到國泰通知，其航班需要提早1天出發。東網記者隨即查閱香港國際機場網頁，發現今日約有21班航班取消，只有1班取消的航班，並非由國泰營運，或與其他航班聯營。

20班取消的航班當中，有2班屬澳洲來港的航班。其餘未有取消的航班，其降落時間亦有所更改。由於政府上月底宣布，指明澳洲等地為A組指明地區，本港居民等上機時需要持有登機前72小時內的沒有染疫檢測證明，而抵港者須於指定檢疫酒店坐21天疫監。

一旦航班提早或延遲，病毒檢測的結果可能已與要求不符；若乘客提早到港，亦要早1天才住檢疫酒店，而本港的檢疫酒店房間經常爆滿，要立即更改檢疫日期，幾乎不可能。

國泰回覆時表示，會繼續調整本月的客運航班編排，包括取消部分航班。航班時間表更改後，已即時聯絡受影響顧客，盡量為他們另行安排行程，並就影響顧客於節慶假期前出行造成不便致歉。