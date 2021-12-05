疫下螢幕閱讀時間倍增　逾80%受訪者患乾眼症

新冠肺炎肆虐了近2年，疫情期間各國政府均收緊防疫措施，如限制社交距離及禁止社交活動，市民須上網課、在家工作等。最近有研究顯示，在疫情期間，大部分受訪者使用筆記型電腦或手機屏幕的閱讀時間大增1倍，因而有逾80%受訪者患乾眼症，其病情亦會對工作效率帶來負面影響。為了解乾眼症及掌握其發病原因，香港大學眼科學系於本年9月展開本地首個社區性全面乾眼症研究。

最近刊登在國際期刊《The Ocular Surface》的研究是於去年6月30日至7月21日進行，負責的美國團隊用網上匿名調查了18歲以上的市民，另根據受訪者提供用藥等資料將其分為輕度、中度及嚴重乾眼症。最終388個合資格的調查結果，顯示逾80%受訪者已受不同程度的乾眼症困擾3年以上，當中過半數人曾被診斷出乾燥症候群。

研究顯示受訪者於疫情期間，看螢幕及閱讀時間均比疫情前高，例如於疫情期間每天使用電子設備多於5小時的的受訪者，比例比未有疫情前大增1倍。然而，研究結果顯示於座枱式電腦(desktop computer)花5小時以上的人，比例上卻沒有增加。研究團隊假設，因為當中只有少數受訪者有座枱式電腦，或疫情前受訪者已利用座枱底電腦工作，如開會議、上堂等。

研究亦發現，眼乾較大機會同時引起眼痛、頭痛，難以專注工作，更大為降低閱讀能力及工作效率。根據受訪者於疫情期間對眼睛的整體自我評估，發現他們需花多時間閱讀整份文件。有香港眼科醫生亦察覺在疫情期間，受乾眼症困擾的市民顯著增多，表示不及時治療嚴重的乾眼症，可能會出現發炎、角膜表面磨損、角膜潰瘍，甚至視力受損。

本年度由香港眼科醫學院及香港眼科學會聯合主辦的香港眼科學術論壇年會，以「乾眼症和眼表疾病」為主題，發表有關乾眼症及眼表疾病的最新研究，並邀請多國學者發表研究，當中日本頂尖學者Prof. Norihiko Yokoi更是主要講者，其「涙膜導向乾眼治療」研究已被亞洲乾眼學會採納為治療指引，提倡治療乾眼症應依據「淚膜不穩」的根源選取相應的藥水，提升治療效果。

為進一步了解乾眼症及更為掌握其發病原因，本地首個社區性全面乾眼症研究在今年9月展開，由香港大學眼科學系負責。研究目的是要找出乾眼症和「眼瞼板腺功能障礙」未被滿足的社區需求和新趨勢。

該會又提醒市民乾眼症有多種成因，除了環境因素外，身體其他狀況也可致乾眼症，例如更年期後賀爾蒙變化、自身免疫系統疾病、甲狀腺疾病等。如市民眼乾情況持續或出現惡化，應盡早求醫。