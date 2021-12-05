房署終允取消或延後交易「曱甴屋」　準業主反建議搬遷住戶

東方傳媒機構(下稱東方)日前多次報道，將軍澳景林邨景桃樓中層單位被爆出驚嚇「曱甴屋」後，事件再有新進展，房屋署除了前往涉事單位清潔，及按屋邨管理扣分制扣分等「補鑊」外，近日亦與購入該「曱甴屋」旁租置屋回收單位的準業主聯絡，相討後續安排，包括提供取消合約而不用「殺訂」，或延遲交樓15天的安排，惟準業主不同意安排，並反建議搬遷曱甴屋住戶，房屋署職員未有即時拒絕。房屋署則指將於本周初再聯絡他，跟進有關情況。

準業主劉先生今日(5日)向東網表示，房屋署經多次查詢後，終於聯絡以處理合約及單位問題。他說，房屋署只提供2個選項，包括取消合約並退回已付之訂金等款項或延遲交樓期限15天至本月底。惟他認為，事件的出現在於房署並未有安排「睇樓」，亦一直未有妥善處理該「曱甴屋」有關的投訴，促成「兩難」的情況，又指即使同意取消合約，他仍需損失律師費、裝修費等費用。對於延遲交樓的選項，劉認為15天時間並不足以解決「曱甴屋」的情況，應延至問題解決為止。

他亦向房屋署建議，安排曱甴屋女住戶至其他空置單位，或向他安排購入其他4人單位。惟房屋署職員指，現時未有合適單位予劉先生，但未有拒絕搬遷曱甴屋住戶的建議，並指需要時間考慮，將短期內回覆劉先生。

劉早前僅透過房署提供的屋內圖片、短片下，購入將軍澳景林邨一個中層單位，惟落訂後上門實地視察，才發現鄰居長期拾荒，家中堆滿垃圾而孳生大量曱甴，造成衞生問題。

房屋署回覆東網查詢指，已展開協助租戶清理家居，並會繼續協助租戶進行清理，並曾於上周三(1日)與準業主聯絡，提出不同選項給他考慮，並指將於本周初再聯絡他，跟進有關情況。