周四入餐廳強制「安心」　據悉馬會牽頭派手機予有需要人士

為配合強制所有食肆使用「安心出行」應用程式，以及推出「香港健康碼」，港府早前透露將會聯同電訊業界、慈善機構，研究贈送手機及數據卡予有需要人士。有傳媒今日(5日)引述消息指，計劃將由香港賽馬會慈善信託基金牽頭，聯同四大電訊商，向有需要人士以「半賣半送」的方式，以成本價或批發價出售手機及數據卡，再由非政府組織協助登記及派發。東網正向四大電訊商查詢，尚待回覆。

有關報道指，據悉香港賽馬會將負責有關統籌，並已開始聯絡四大電訊商商討送贈手機及數據卡事宜，初步構思之後會交由非政府組織協助登記及派發。有關機構本周開會討論，所以難以趕及本周四(9日)、政府強制要求進入所有食肆均使用安心出行前，開展有關計劃，料需要1個月時間統籌。

消息續稱，四大電訊商包括中移動、香港電訊、和記電訊、數碼通電訊。而計劃初步構思將由馬會慈善信託基金出資，四大電訊商可能採用「半賣半送」形式，以成本價或批發價出售手機及數據卡，再交由非政府組織審批申請及派發手機。東網向香港賽馬會查詢，香港賽馬會發言人指，不會評論個別撥款項目。