已打針五旬長期病患漢死亡　屯院曾致電家屬考慮不作心肺復甦

再有接種新冠疫苗後死亡個案！屯門醫院因未能及時診斷病人臨床情況，導致1名入院前14天曾接種新冠疫苗，且患有高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人死亡。該院今日(5日)表示非常關注今次事故，上周五(3日)已派代表與死者家屬會面，並就病人心肌梗塞臨床判斷錯誤，以及主診醫生通知家屬病情時未有充分顧及家屬之感受表示深切歉意，此個案已轉交死因裁判官跟進，及透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，屯門醫院會繼續全力為家屬提供協助。由於死者入院前14天內曾接種疫苗，屯院亦已按機制向衞生防護中心通報。

上述57歲死者在上周二(11月30日)晚上約7時半因抽筋及胸口不適，由救護車送往屯門醫院。他抵達急症室後再次出現抽筋，被列為危殆個案，經初步治理後病人情況稍為好轉，在晚上約8時15分轉往內科病房留醫及進行所需檢查。

根據檢查報告，病人的腦掃描、心電圖、心臟酵素指數、血壓、血氧讀數均無出現異常。至翌日凌晨約4時半，病房人員依指示再次安排病人進行心電圖，是次心電圖顯示異常，當值醫生當時再檢視其他臨床表徵及驗血報告，惟未有根據心電圖的異常情況，及時作出心肌梗塞的診斷；醫生只因應病人當時的嘔吐情況，處方了止嘔藥並繼續觀察病人情況。

至上周三(1日)早上約11時許，病人向主診醫生表示胸口不適，醫生隨即檢視病人病歷，安排抽血、緊急心電圖檢查，處方硝酸甘油。而參與會診的心臟科醫生決定安排病人轉往心臟科深切治療部和進行通波仔手術。惟病人情況急速惡化，並於當日下午1時出現心臟驟停及失去知覺，需要馬上進行急救並安排插喉協助呼吸。主診醫生曾致電家人指病人情況急轉直下，要求家屬當刻考慮是否不作心肺復甦術，令家人失望不安。病人於下午2時再次出現心臟驟停，醫生持續為病人進行心肺復甦法並注射強心藥，病人最終於當日下午2時32分離世。