政Whats噏：梁翊婷未等黨決定　率先支持非建制候選人捱批

民主黨（白鴿黨）早前因核心黨員秘密離港一事爆內訌，最近更因立法會選舉問題令內部紛爭浮面。其中，行事作風備受爭議嘅副主席梁翊婷尋日（4日）就繞過白鴿黨率先表態，以個人名義支持非建制派立法會選舉候選人。有中委成員批評梁影響黨內團結，唔排除會考慮喺聽日（6日）嘅特別會員大會上提出要求紀律委員會調查事件。

雖然白鴿黨今次無意加入立法會選舉混戰，但早前數名非建制派候選人去信白鴿黨，尋求其以組織名義支持。另外，亦有黨員申請以個人名義支持候選人。該黨已向一班候選人發問卷了解佢哋對部分敏感議題嘅立場，並會喺聽晚嘅中委會特別會議上討論。

之但係，梁翊婷似乎就等唔切，未有等到黨作最終決定，就已經喺文件上簽署確認以個人身份支持其中一名候選人。另有指該黨中委蘇逸恒亦已簽署。

有中委批評梁作為副主席，尋日未有出席會員大會，但同一時間就喺未經黨內商議前就支持候選人，更至今未確認聽日會否出席特別會議，對於梁無視黨內程序表示極度失望。

另一中委話事件影響黨內團結，認為梁應喺特別會議上達成共識後先有行動，對於梁作為副主席有咁嘅做法感到匪夷所思。不過佢話呢個係梁一貫態度，唔會感到太驚訝，又形容係「司馬遷之心係人都知」，相信中委大部分成員都了解其為人，認為佢有心咁做。

至於梁會唔會因事件被紀委會處分，佢就話程序上有3個方法處理，包括紀委會主動調查、中委會決定將事件交由紀委會調查，及由指定數目嘅黨員聯署要求紀委會調查，最嚴重處分將革除黨籍。

至於中委會聽晚召開特別會議討論係咪支持一班非建制派候選人，該中委料屆時會一併處理係咪投訴梁翊婷。該黨紀委會副主席袁海文就話，紀委會未必主動調查事件，暫時未收到黨員投訴，亦難以評論事件。

主席羅健熙晚上則發聲明指，該黨中委本已訂於聽日處理相關事宜，會議將如常舉行，現仍等待相關人士作回應。又指民主黨作為一個組織，做任何決定時均有既定程序要走，提到如果黨領導也無視相關程序及規限，對尊重黨內程序的黨友不公，亦將失信於黨友及市民。梁翊婷今次再挑起內部矛盾，睇怕白鴿黨近排又多樣嘢要煩喇！