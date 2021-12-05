大部分檢疫酒店2月前預訂爆滿　置地文華12月有房惟索價10萬

因應新變種病毒Omicron全球蔓延，港府隨即收緊抵港人士的檢疫安排，要求由英、美、澳、日、星等多國抵港者，需在指定酒店坐21天「疫監」，惟指定檢疫酒店的房間卻「一房難求」！東網記者今日(5日)查詢40間指定檢疫酒店在明年2月前的預訂情況，發現當中絕大部分預訂經已爆滿，只有2間酒店目前仍有空房，其中，香港置地文華東方酒店在12月內的21天隔離套餐索價高達10萬港元；另外位於土瓜灣的奧斯酒店在明年1月亦有空房，21天的房價為1萬港元。有酒店負責人表示，每日均有20至30宗查詢，他們已開放更多房間，期望協助更多海外港人可以回港進行檢疫。

因應新冠肺炎疫情仍有變數，港府現時要求44個列為A組高風險地區的抵港人士，在指定檢疫酒店進行21天強制檢疫，惟政府現階段只有40間指定酒店，僅提供約11,500間房間至明年2月尾。臨近年尾假期，不少海外港人歸心似箭，東網記者今日查詢各酒店預訂率發現，截至今日傍晚6時，不少檢疫酒店的房間預訂已爆滿至明年2月，只有2間酒店在2月前仍有空房，其中，香港置地文華東方酒店最快在本周六(11日)內，可供應21天的隔離房間，惟1人房價竟高達10萬港元；而奧斯酒店亦可提供21天隔離房間，價錢則較相宜，需10,500港元，但最快在明年元旦(1月1日)起才有房間供應。

奧斯酒店營運總監崔定邦表示，現時每日均有20至30宗查詢，大多是來自英、美、澳的港人，他指假如港人要在農曆新年前「放監」，必須在明年1月開始檢疫，他預料現時需求會持續至明年2月，酒店已向政府申請將現時酒店可預訂房間，由70%增加至90%，期望可以讓更多海外港人可以回港過年。