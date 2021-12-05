疫情未過聖誕將至　六海濱設布置供打卡　灣仔休閒站有攤位玩

「又到聖誕、又到聖誕，嚟緊聖誕有冇乜嘢好玩？」新冠肺炎疫情下封關至今，市民已近2年未能自由出境，而尚有20天便是聖誕節，海濱事務委員會今日(5日)表示，將在全港6個海濱長廊設立不同主題的聖誕樹布置，希望給市民一個不一樣的聖誕，從下周五(17日)起，市民前往灣仔海濱休閒站，除可拍攝聖誕樹，亦有不同攤檔及攤位遊戲可供遊樂。

聖誕樹布置將在金鐘、荃灣等6大海濱長廊擺放，其中，在灣仔海濱休閒站有30多棵不同款式的聖誕樹，包括1顆8米高、恍如流星劃過的巨型聖誕樹；亦有其他由本地插畫家、藝術家製作的款式。此外，亦有棵聖誕樹是沒有樹葉或任何裝飾，相對其他閃閃發光的聖誕樹，顯得頗為低調，設計師黃鋈暉表示，聖誕節乃普天同慶之日，免不了會有較多垃圾，用膠樽蓋做聖誕樹就是希望喚醒市民的環保意識。他續稱，當很多人覺得應丟棄至堆填區的垃圾，我們卻希望將之改造成聖誕裝置，賦予二次生命。

海濱事務委員會主席吳永順稱，疫情下很多人去不了旅行，但發現海濱卻成為非常受市民歡迎的休憩地兼打卡點，故決定在維港海濱設置聖誕樹裝置，讓市民在今個聖誕欣賞維港海景之餘，更可以感受聖誕歡樂氣氛。至於其他海濱長廊同樣設有特定主題，其中主打環保概念的聖誕樹，為東岸公園主題區添加亮點；亦有用膠樽蓋砌成的波浪形天幕，配以海浪般的燈光，與維港夜景相映成趣。