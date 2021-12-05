大埔富亨邨18野鴿疑遭毒斃　警列殘酷對待動物緝狂徒

大埔疑出現毒鴿狂徒！有街坊今晚(5日)發現富亨邨一停車場附近鴿屍處處，覺得情況可疑，遂聯絡區議員及報警處理。據悉，現場至少有18具僵硬鴿屍，而附近逗留、尚生還的鴿類則無精打采，似乎身體狀況異常。愛護動物協會到場檢走鴿屍，稍後將安排進一步檢驗，警方將案列作殘酷對待動物處理，不排除有人惡意落毒殺鳥。

今晚7時許，警方接獲報案，指頌雅路6號的富亨邨停車場出現大量鴿隻屍體，遂派員到場了解，同時聯絡愛協協助。相關人員先後到場，仔細檢查鴿屍情況，發現牠們分布各處，由場內至外圍均見到屍體蹤影，部分甚至伏屍垃圾箱內，未知是意外掉落抑或遭人棄置。

愛協職員戴上橡膠手套，逐一收集鴿屍將其檢走，裝載屍體的木箱未幾便被鴿隻填滿，使人望之駭然。警方將案件列作殘酷對待動物，現由大埔警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。愛協發言人指出，該會暫存24隻涉事野鴿，其中6隻生還鴿隻會交予漁護署，其餘鴿屍將轉交大龍獸醫化驗所，以查明死因。

當區區議員何偉霖表示，他在傍晚約6時收到街坊通知，指亨耀樓對開空地及停車場遍見鴿屍，隨即趕抵查看。據他所見，現場至少有30多隻鴿受害，部分已經奄奄一息，認為情況並不尋常，初步估計涉及人為落毒。目前受害鴿隻交由愛協處理，警方亦正積極追查案件。