有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊再發生打架事件,今日(5日)網上流傳數段影片顯示,一群男女在蘭桂坊街頭互毆,一時拳來腳往、粗口橫飛,更有人跌倒在地仍遭追打,甚至有女子因倒地儀態盡失,雖然有人試圖阻止,仍難阻他人繼續施暴,場面猶如多人版MMA(綜合格鬥)!有網民聲稱,事件發生在昨晚(4日),因其朋友1名伴娘偶遇前度,加上有人撥酒而火遮眼,成鬥毆事件的導火線。

根據網上片段可見,兩幫人拳頭你來我往,不時有人跌倒,更有女子被扯頭髮及起腳踢,有人試圖阻止他人追打,仍未能成功,期間「我x你老母」等粗口橫飛。而拍片者則以英語與友人討論戰況,猶如旁述道「I'm on left,I'm on right(形容女子揮拳左右開弓)...she's fit tho(她很好打)!」不時更高聲讚嘆「Oh my god...That's my number one(最佳打擊)」。