走私食材為內地構成食安風險　海關嚴格守好「南大門」

檢獲的食材部分屬於瀕危物種，包括圖中的乾魚翅，就是來自受管制的犁頭鳐的魚鰭。

內地民眾對入口食材需求殷切，走私集團見有利可圖，經常偷運凍肉、海鮮及貴價海味等食材，惟走私背後除涉及逃稅外，更會為內地居民帶來食物安全問題，食物來源不詳及保存方法不當等因素，加上可能帶有新冠肺炎病毒，均構成潛在危機。為此，海關緊守國家「南大門」，嚴格為食物安全把關。

「24個貨櫃，貨物種類數以千計，當中大量貴價食材，好似海參、魚翅、花膠，加上天氣炎熱，已開始腐爛發出惡臭，仲有昆蟲孳生，環境惡劣。」有份參與處理12億元走私大案的關員阿偉，對檢獲大批走私食材感到驚訝，又指食物來源及存放時間成疑，最令人擔心是未知是否帶有新冠肺炎病毒，所以處理時都非常小心，怕感染病毒後會傳染家人。另由於涉案貨物太多，至今仍在點算中，故經常要超時工作，他期望可盡快完成工作。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜補充，在檢獲食物時，海關並不理會其價值，只在乎是否合乎通關程序，若涉及走私，定必全力打擊。另外，走私用的貨櫃並沒有冷凍裝置，只是保持室溫，再加上走私食物是未經內地檢疫部門檢測，對內地民眾的食用安全構成極大風險，故香港海關會嚴格把關，有責任為國家守好南大門。而檢獲的食物基於安全考慮，一般會被銷毀。

根據資料顯示，海關今年首10個月檢獲大批貴價食材，其中檢獲魚翅有10宗，共重18,994公斤，價值1.2億元；檢獲燕窩19宗，共重2,261公斤，價值1億元；檢獲乾海味有14宗，共重25,131公斤，價值9,700萬元。