7成受助住戶收入改善　光屋項目推短貧青年向上流

早前政府公布本港貧窮人口創12年新高，根據《2020年貧窮情況報告》，「介乎貧窮線及貧窮風險線之間」住戶處於入息中位數50%至60%。社會房屋企業「要有光」估算，全港或有約10萬人為「短貧青年」，為推動他們向上流動，要有光設立「光屋」項目，除供短貧青年入住外，亦有專人協助制訂目標推動向上流。以2021年中「光屋」數據顯示，住戶的改善就業率由51%增至70%；7成人入息亦增至2萬元。

所謂短貧青年，即為收入介乎貧窮線與公屋入息上限之間，處於短期貧窮的基層，大多學歷較高、有工作經驗的青年夫婦。近年社房企要有光針對幫助短貧青年向上流動的「光屋」申請倍增，據《2020年貧窮情況報告》提及，「介乎貧窮線及貧窮風險線之間」住戶處於入息中位數50%至60%，要有光假設當中有30%為短貧青年，估算現時全港有約10萬短貧青年。要有光創辦人及行政總裁余偉業坦言，短貧青年其實並非想「躺平」，大部分均不想依賴社會福利，與70、80年代人相比，「可能讀書多了，對自己人生要求亦比以前更高，甚至比上一代人更想靠自己拚搏」。

「光屋」目前住戶均為短貧青年，據2021年「光屋」數據統計，對比入住前及入住後，改善就業率由51%增至70%；約7成住戶工作收入平均增加4900元；約9成住戶儲蓄平均增加4.1萬元。以3人家庭貧窮線月入1.6萬元計算，現時住戶月入平均2萬元，明顯離開貧窮線向上流動，加上儲蓄水平升至平均9萬元，余認為「他們（住戶）不覺得自己的前景已經封頂，開始覺得可以買居屋」，而購買居屋亦成為短貧青年向上流動的拚搏目標。

住戶Angel一家三口，原在女兒出生後與丈夫家人共5人一同居於僅約200呎的公屋，後經社工介紹入住「光屋」，她表示入住後要有光的專職人員協助他們計劃未來，推動他們向目標邁進，形容「丈夫更有目標，個人發展亦想多了」。原先他們的遷出計劃是每月收入增加1萬元、儲蓄最少10萬元，入住後僅8個月便開始達成，目前他們亦以購買居屋為目標，努力「脫貧」。