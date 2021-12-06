本地創科發展支援不足　業界倡吸納人才及稅務優惠為先

港府近年迫切發展創新科技產業，惟對創科發展方面支援力度仍然不足。對於港府期望把香港打造成為國際創新科技中心，香港數據中心協會會長李松德認為，目前本港最急切的問題並非土地供應不足，而是要增加需求。李指出，政府應以政策去吸納更多人才、招收更多高含量的創科產業、增加研發撥款等，並加入稅務優惠，以吸引海內外的創科公司於香港成立中心。

對於港府積極發展創科，李松德建議政府可增加針對國內外博士學位的人才落地政策，吸引人才進駐；又稱雖然港府一向不干預稅務優惠，但面對國內外激烈的競爭，「若能轉一轉以前的思維，考慮為高質素、高科技的公司提供稅務優惠，是一定有幫助」；李又建議增加8大院校在研發項目方面的資助，有助加強本地院校及人才在研發方面的能力。

至於數據中心土地供應方面，李認為未來5至8年供應足夠，雖過去3年曾供不應求，但近年已有許多私營公司成功覓地，供數據中心營運。根據資料，目前全港數據中心樓面面積約750至800萬平方呎，有約270萬平方呎樓面面積空置；而未來5年數據中心的樓面面積增長達480萬平方呎，即增加超過50%，當中208萬平方呎來自活化工廈；加上工業邨的空置率高，據業界粗略估算，將軍澳工業邨的空置率約10%，反映數據中心土地供應充足，亦意味政府毋須推特惠地皮措施，與私營公司競爭土地供應。