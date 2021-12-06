兩小飛魚鬥志昂　首挑戰橫越維港

新世界維港泳於本月12日復辦，健兒們引頸以待。2名只有14歲的「小飛魚」即將迎來人生中首次橫越維港的比賽，雖然他們是游泳健將，坦言對在海中游泳、天氣、突發情況亦有擔憂，不過自2年前他們已努力準備比賽，得知復辦亦加緊練習，兩人亦期望能以20分鐘完成約一公里的賽事。

「飛躍新世界」下的「小飛魚」計劃由新世界發展有限公司舉辦，主要為基層兒童提供免費的專業培訓，為香港培育有潛質的運動員。兩名就讀中三的學生李港飛及葉偉發，均在8歲時參與有關計劃，開始學習游泳，至今已參與過無數的比賽，其中港飛已奪過學界冠軍。

不過，原來港飛約5歲時，曾因遇溺昏迷，但他沒有被這次經歷嚇怕，更想克服恐懼，報名參與泳班。透過努力練習，他今年在學界比賽以背泳50米奪得冠軍，一雪前恥。

計劃下，游泳運動員何詩蓓為他人生導師，港飛指，詩蓓在游泳及學業約有出色表現，很值得學習，令他明白要做到兩者平衡，需要犧牲玩樂時間，他目標要成為全職運動員及奧運冠軍。

葉偉發則形容，學游泳前身形「又肥又矮」，但習泳後開始長高減磅。他表示，多年來不少朋友已經沒有游泳，甚或離港升學，令他感到孤單，因此需要靠自己堅持及身邊人鼓勵。今年首度挑戰維港泳，偉發指，會提醒自己不要太緊張，起步時游快一點，以免被其他參加者阻礙及打亂節奏。