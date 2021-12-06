東方日報A1：冇房點返香港　佳節流落四方

聖誕、農曆新年假期將至，但港府因應Omicron變種病毒蔓延全球，連日將多個國家升級至高風險地區，令從當地返港的港人被加「疫監」。本報發現今輪40間指定檢疫酒店中只有兩間目前仍有空房，惟索價不菲，例如在香港置地文華東方酒店完成21天隔離需付逾10萬元房費。政府回覆指，整體增加檢疫酒店房間數目需等到明年3月，遠水不能救近火。學者批評港府「加監」但無增加檢疫酒店供應，令佳節欲返港團聚的市民不得其門而入，被迫流落四方，促請港府重開4個康樂及文化事務署轄下度假營應急，並考慮容許檢疫人士分開在度假營及酒店「斬件式」完成21天檢疫。

因應智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞等4地錄得Omicron變種病毒確診個案，港府宣布將其列為A組指明地區，只容許已完成接種新冠疫苗的港人從當地返港，並必須坐21天「疫監」。至今遭港府列為A組指明地區的地點達60個，當中包括日本。

愈來愈多地點被踢入「加監」名單，但港府提供予抵港人士入住的指定檢疫酒店數目未見有變化。據港府今年10月份公布，第6輪由本月至明年2月的指定檢疫酒店共有40間，提供約11,500間房間。截至昨晚6時，本報記者發現在「加監」效應帶動下，該批40間指定檢疫酒店於明年2月前，絕大部分預訂經已經爆滿，只有中環的香港置地文華東方酒店，以及土瓜灣的奧斯酒店仍有房出租。

其中，香港置地文華東方酒店最快於本周六（11日）可預訂連續21天的隔離房間，惟房費逾10萬元；而奧斯酒店則於明年1月才有房，房價約一萬元。奧斯酒店營運總監崔定邦表示，現時每日均有20至30宗查詢，大多數來自打算從英國、美國及澳洲返港的港人。他指，假如從當地返港的市民想在農曆新年前完成21天「疫監」，必須最遲在明年1月上旬開始隔離，故料「加監」潮下對檢疫酒店房間的需求將持續至明年2月。他稱已向政府申請將其酒店可供預訂檢疫的房間數量，由佔整體房間數量的70%增加至90%，以應付需求。

旅遊界議員姚思榮估計，港府在增加檢疫酒店數目上有經濟考慮，若入住率不足一半，港府要「包底」，且未知港府是否以限制檢疫酒店數目來控制入境人流。他認為港府並非不能改變目前困局，例如允許有提交申請但落選的酒店暫時加入計劃，指香港有逾九萬間酒店房，目前只有九分之一成為檢疫房間，「如果容許他們加入，並加大數量上限。」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評港府畫地為牢，他指港府可將曾用作檢疫的康文署轄下度假村重開作隔離用途，但港府刻意選擇不作為，庸碌無能，只在意搞通關，犧牲海外港人佳節回港團聚的權利。他建議容許檢疫人士分階段在度假村及酒店「坐疫監」，正如現時從部分A組指明地區返港人士需「斬件式」在竹篙灣檢疫中心和酒店接受檢疫。

食物及衞生局回覆指，第6輪40間指定檢疫酒店除提供11,500個檢疫房間，另設備用房間，當局日前已開放1,200間備用房間應急，並會繼續監察預訂情況，進一步開放明年1月及2月的備用房間。該局又指，已去信業界邀請參加下一輪指定檢疫酒店，預計明年3月可提供12,500至14,500個檢疫房間。

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