葵涌醫院重建　專家冀精神科作多方改善

近來本港出現數宗駭人的「曱甴屋」事件，有逾30年行醫經驗的醫生稱，住客長期拾荒、堆積垃圾，或可能涉及濫用藥物及精神病，如思覺失調。醫院管理局「精神健康專線」諮詢服務的使用人次持續上升，2020至2021年度該服務更多達43,487人使用。醫生指新冠疫情下的防疫、收緊社交措施或影響市民精神健康，期望葵涌醫院於2023年下旬完成重建，為更多病人提供更適切服務。

葵涌醫院行政總監阮家興稱，港人普遍對精神病等字眼避之則吉，惟近兩年疫情肆虐，市民的精神健康有機會受防疫措施影響，如收緊社交距離，學生在家中上網課，未能回校與同學接觸，長期留在家中因而增加壓力。

阮又提及，曾遇到一名患有思覺失調的獨居漢，因為信任醫生才讓他聯同其他醫生執拾凌亂的居所。治療病人的最大難關，莫過於病人沒有家人，或家屬不合作，不接受患上精神病的事實，他強調精神病患者的治療須要全方位支持。同獲頒發30年服務獎的高級職業治療師朱漢威補充，精神病患者難靠自己尋求協助，呼籲市民多關心身邊人。

阮稱，精神科需要改革，期望重建後的葵涌醫院能作多方改善，包括改善精神科門診及住院服務環境，擴大病房空間及加強私隱，令精神病患者能在更大空間養病，配合浴室的配置及改為較家居的病房，減低病人抗拒住院。醫院亦將集中專科門診服務，病人亦毋須輾轉到不同地區的精神科門診部、精神科中心等。