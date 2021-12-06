太陽能外賣餐車供自助取餐　環保防疫兼備

疫情影響下，各行各業需要適用新常態，中電與創科公司、餐飲業合作，料於明年第二季推出「太陽能外賣餐車」。初期在三個地區投入服務，包括將軍澳、離島區及新界偏遠地區。外賣車具有太陽能板，由中電提供能源節省技術，可儲存約10小時的電力，供給停車熄匙後作食物恒溫儲存，既節省能源又可減少環境污染。而餐車是以自助取件形式運作，能避免顧客與外賣員直接接觸，大大降低播疫風險。

中華電力企業客戶服務副總監羅國有表示，外賣車的車頂及車側總共配有24塊太陽能板，並配備電池儲存電力，供給車上分別設有的冷凍飲品櫃及22格自助取件櫃運作。自助櫃內更配備了約攝氏60至75度的發熱板和紫外線消毒裝置。太陽能板為餐車提供電力，停車熄匙後仍能如常運作，能減少用電量，以及減少環境污染，配合可持續發展原則，為環保方面作出貢獻。

創立「太陽能外賣餐車」的「格仔外賣」行政總裁林培鑫表示，預計每架餐車成本約20萬港元，由自行研發技術改裝現行貨車，並透過自設的網上外賣平台，大概會有4至5架餐車投入服務，支援偏遠地區及跨區點餐。車上更設有「AI值守超市便利店系統」，全自動偵測車上的各種交易，防止有不法之徒乘機犯案。

外賣車領取食物方式是以非接觸的付款方法進行交易，經手機應用程式下單及付款，外賣車會根據食客的各個訂單，到餐廳領取食物後放入自助取件櫃，到達固定地點時，以手機短訊通知食客前來領取，杜絕了顧客跟外賣員的直接接觸，減少播疫風險。