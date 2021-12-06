虐印傭Erwiana須賠逾80萬元　僱主羅允彤被高院頒令破產

女僱主羅允彤於2015年2月因虐打印傭Erwiana被判監6年，今年6月向高等法院提出呈請，自行申請破產。案件今早(6日)在高院聆案官法庭提訊。聆案官在無人提出反對下，正式向羅頒下破產令。

羅允彤在被判監後，於2015年4月被區域法院裁定要對Erwiana負起民事賠償責任。至2017年12月，區院判她須向Erwiana賠償超過80萬港元。另外，她之前聘請的另一名印傭Tutik，亦以被她禁錮及襲擊為由，向她追討賠償。結果區院在2018年2月判她要向Tutik賠償17萬港元。

羅在被判向Erwiana賠償後，先在2015年7月聲稱她將持有的將軍澳住所一半業權，轉讓予丈夫，但高院於2017年12月裁定業權轉讓無效。另外，羅的丈夫又在2017年11月提出另一宗訴訟，聲稱羅欠他逾300萬港元，因此申請押記令在將軍澳物業「落釘」。雖然押記令在羅不抗辯下獲高院落實，但Erwiana作為債主，在知悉此事後提出反對，申請將之撤銷，結果高院在2019年12月接納其申請，將押記令撤銷。

案件編號： HCB 3246/2021