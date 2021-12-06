前年8.25深水埗非法集結案開審　10人被控其中1人認罪

前年8月有大批市民在深水埗聚集，期間有人叫囂，亦有人用雷射筆射向警署。10名懷疑有份參與與的人士及後被捕，同被控參與非法集結罪，其中1人今（6日）在區域法院認罪，並放棄申請保釋，須還押至明年1月24日判刑。餘下9人則不認罪，今日開始受審，預計審期15天。

10名被告依次為葉卓邦（17歲，學生）、林嘉豐（36歲，無業）、林浩廷（28歲，測量員）、林易津（25歲，地盤工）、韓紫彤（23 歲，無業）、吳南海（20歲，侍應）、黃澤鋒（21歲，學生）、唐恒輝（23歲，學生）、龔漢文（23歲，港鐵技工）、盧宇栢（19歲，學生）。控罪指，10人於2019年8月25日，深水埗警署和長沙灣道交界附近的欽州街參與非法集結；葉卓邦另被控同日在福華街與欽州街交界參與非法集結。

其中被告吳南海今日認罪，代表大律師求情稱，是次集結暴力規模不高，被告是對當時社會環境感到無奈，衝動魯莽犯案，參考案例，冀法庭以不多於6個月監禁為量刑起點。法庭聽罷陳詞後，決定留待審訊完結後，才處理判刑。

針對吳的同意案情指出，當晚約8時起，有市民在欽州街集結，警方到場驅散，但不久他們又重新佔據馬路。當晚9時許，逾百名示威者在深水埗警署對開集結，有人敲擊物件發出聲音，有人高呼針對警員的語句，有人用雷射筆照射警署，警員發出警告，要求示威者散開，但無人理會。警方及後再展開驅散，拘捕多人，當中包括吳南海。片段顯示，吳當日戴防毒面罩，在集結人士前線徘徊逗留了接近2分鐘。

案件編號：DCCC 386/2020