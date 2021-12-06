曾國衞去信警告《華爾街日報》　指煽動不投票違法　保留行動權利

《華爾街日報》上月29日刊登一篇有關香港立法會選舉的社論，題為「港府叫人投票—否則」 (Hong Kong Says Vote—or Else)，認為杯葛及投白票是香港人表達政見的最後途徑之一。政制及內地事務局局長曾國衞日前去信警告《華爾街日報》，批評社論不實，更指煽動不投票、投廢票乃違法行為，不論身在香港或境外，港府將保留採取必要行動權利。而該報昨(5日)亦在讀者投稿的欄目中刊出曾的信函，欄目標題卻為「港府向華爾街日報發出威嚇」。

涉事社論指出，港府日前通緝立法會前議員許智峯及前區議員丘文俊，指兩人涉嫌於社交平台煽惑他人於立法會選舉中投白票或不投票，違反選舉條例，認為是中國企圖在海外政治鎮壓的其中一個方式。社論又指，港人在2019年的區議會選舉破紀錄投票，並支持民主派候選人，導致港府將原於去年9月舉行的立法會選舉延後，北京政府亦實施新選舉制度，而警方將於選舉日部署1萬警力戒備，認為香港人若於當日示威抗議，將面臨極大風險，因此「杯葛選舉或投白票會是港人的最後方式去表達政治立場」，又引述香港民研調查指僅有逾半香港居民表示計劃投票。

曾國衞則批評社論事實上不準確，有關假設亦沒有根據。曾的信函解釋，原定於去年舉行的立法會選舉押後一年，是因為新冠疫情對公眾構成健康風險，並非如社論所指於區議會選舉的結果有關。他又指在新的選舉制度下，只要擁護基本法及宣誓效忠香港政府，即使對政府持不同意見的人士均可參與政治制度，與世界各地對公職人員的要求沒有分別，要求報社查清事實。

另外，對於社論指出杯葛及投白票是香港人表達政見的最後途徑之一，曾表示震驚。他指，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A條，公開煽動他人不投票或投廢票，屬刑事罪行，不論煽動行為在香港或境外作出，港府都保留採取必要行動的權利。