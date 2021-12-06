男子涉旺角賢學思政街站外襲警　警長供稱遭被告批肘撞胸

已解散的學生組織「賢學思政」於今年2月在旺角西洋菜南街及豉油街交界擺街站，警方到場戒備，現場一名男子疑向警方指「你哋玩哂啦！」一名警長上前打算截查時，疑遭男子用手肘襲擊；男子最終被捕。涉案男子否認襲警罪，案件今天（12月6日）在西九龍法院開審。報稱遇襲的警長供稱，案發時他先嘗試捉住被告右手，但被告掙脫，他遂從後環抱被告，惟被告激烈反抗，他遭被告右手肘撞中胸口，及一度被推倒在地上，其後他撲倒被告，在同事協助下制服被告；警長稱事後胸口觸痛、右膝及手指擦傷。案件下午續審。

被告鄧浩賢，被控於2021年2月28日在豉油街西洋菜街交界，襲擊在正當執行職務的警務人員，即警長林少安。警長林少安供稱，當日下午約5時半，「賢學思政」於今年2月在旺角西洋菜南街及豉油街交界擺街站，杯葛「安心出行」軟件，現場亦有傳媒採訪及圍觀，警方其後用橙帶圍封街站，並向現場群眾發出「限聚令」警告，呼籲他們離開，期間一名戴黃色口罩的女士在場，用手機向警方封鎖區拍攝。林指，由於他們識別該女子並非傳媒，遂查問女子身份，惟該女子則反問「點解唔可以影」。

林續供稱，當時警方要求群眾不要逗留現場，他與女子繼續爭論期間，被告出現在女子身後，及指「你哋玩哂啦！」，他便著同事拍攝被告，他則向被告指「你入黎啦！」，要求被告到限制區接受調查，他亦隨即跨出橙帶範圍。林稱，惟被告轉身逃走，他上前嘗試捉住被告右手，但遭被告用手推開，他隨即從後環抱被告，被告激烈反抗，左右搖擺身體，其後他遭被告右手肘撞中胸口，而被告繼續激烈擺動，他被推倒在地，而被告欲向前逃跑，他遂起身撲倒被告，其後在同事協助下，鎖上手銬，被告才停止掙扎。

辯方盤問林時，指林當日從後接觸被告時，林並未向被告宣布拘捕，指被告有可能當時以為林想襲擊自己。林不同意，指他當時身穿制服執勤。辯方又指，林制服被告在地上後，曾將被告頭部按向地面兩次。林否認，指被告當時仍不斷用力掙扎。辯方續指，被告當時並沒有意圖攻擊林，被告只是想保護自己。林不同意。

案件編號：WKCC2241/2021