林卓廷涉披露受調查人身份犯防賄例　官裁定表證成立

因民主派「35+」初選案等案件而被還押的前立法會議員林卓廷，另涉嫌披露元朗7‧21事件一名受調查警司的身份資料，被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。林否認控罪，案件今日(12月6日)於東區裁判法院續審。裁判官裁定控罪表證成立後，林選擇自辯，指自己曾被聘任為廉署調查主任，按照其受訓及工作經驗，如果該調查與《防止賄賂條例》所訂罪行無關，廉政不能引用條例去告誡證人不得透露廉署行動，只能請求證人合作，配合廉署的秘密調查。

43歲被告林卓廷，被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，向公眾或部分公眾披露涉及該項調查的人的身份，即游乃強。游於元朗7.21事件當晚，以元朗警區助理指揮官(刑事)身份帶隊搜查南邊圍村。

林供稱，他辭去廉署工作後，加入民主黨從政，曾任北區區議員及立法會新界東議員，直至去年因「初選案」收押才辭退公職。前年7月21日，他出於公職責任，一直留意元朗區的動向，至深夜時他抵達港鐵元朗站，看見一名記者受傷。林忘記該名記者的名字，只記起對方叫「阿南」，但辯方律師聽錯，以為林是說有一名男記者受傷。庭上不少旁聽人士即時緊張「通水」，高呼「叫何桂藍」，引來裁判官指責旁聽人士的行為不當。林亦指，事件導致他嘴唇、手指骨裂傷，和身體有多處外傷。

案件編號：ESCC 2789/2020