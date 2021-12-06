今增5宗輸入確診個案　均帶L452R變種病毒及已接種新冠疫苗

本港今日(6日)新增5宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例，涉及3男2女，年齡介乎29至48歲，分別從巴基斯坦、韓國、俄羅斯及芬蘭入境，一人為機組人員，全部驗出L452R變種病毒，均已接種新冠疫苗。至今本港個案累計增至12,467宗，另錄得少於5宗初步確診個案，本地連續59日「清零」。

衞生防護中心公布，新增輸入個案包括一名機組人員，為一名35歲女子，她11月28日從芬蘭經航班AY101抵港，是早前已確診的輸入個案密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。另有2宗個案均由巴基斯坦經土耳其抵港，分別是本月4日抵港的48歲女子及11月30日抵港的29歲男子。餘下2宗分別為本月2日從韓國經航班KE607抵港的34歲男子，以及本月2日從從俄羅斯經德國乘搭航班LH796抵港的37歲男子。

醫管局指截至今早9時，過去24小時再多2名確診病人出院，其中一名病人已完成出院後的14日隔離，另外一名病人會繼續進行出院後的14日隔離，至今共有12,151名確診病人康復出院。現時仍有59名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫院管理局傳染病中心留醫，一人危殆，其餘情況穩定。