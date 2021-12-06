新世界倡建首個私人資助房屋　首期13.5萬元上車

由新世界發展( 00017 )成立的非牟利房社企「新世界建好生活(New World Build for Good)」周一(6日)發表創新房屋計劃建議，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約5折至6折出售，配合打破常規的「上車易按揭」，大大減輕置業初期的資金壓力。

新世界發展首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，預計可建300個實用面積介乎300至550方呎的一房至三房單位。以一個實用面積300方呎的單位為例，以現時補地價金額並參照公營資助房屋機構獲得的補地價優惠來計算，連同建築費等成本後，有關單位將以約270萬港元出售，等同私樓市價約5折至6折。

由於此乃創新建議，牽涉現行樓宇買賣及按揭政策，故仍需和銀行及相關監管機構深入商討，以解決繁瑣的細節問題。因此先行以300個單位作為試點，讓各方更容易落實這項創先河舉措。待拆牆鬆綁、討論成熟後，冀能聯合社會各界力量，一起擴大計劃的規模。

此外，建議有關單位買家可享用打破常規的「上車易按揭」，樓宇成交時只需按樓價的一半承造按揭，首期更低至樓價的5%，同時建議提供創新的「漸進式供款」按揭模式，樓價餘下一半的按揭，可於成交後十年內，一次過或分階段承造並供款。以上建議均能協助年輕家庭解決缺乏大額首期、置業初期供樓吃力的問題，達致以可負擔價錢購入「質素及呎數兼備」的新居。「新世界建好生活」冀以創新思維改善市民的居住質素，加快紓解困擾香港多年的房屋問題。

以上述270萬元單位為例，合資格的買家可就其購買單位樓價的一半即135萬元，申請9成按揭，變相只須支付原本樓價的5%、即13.5萬元作首期，並於樓宇成交時承造餘下121.5萬元的按揭。以現時一般P-2.5%供樓利率來計算，買家每月按揭供款約5,010元。而餘下樓價50%合共135萬港元的按揭，則可於單位成交後的10年內，一次過或分階段承造。「上車易按揭」的還款期限將參考現行樓宇按揭的規定，一般最長時限為30年。

至於有關樓宇的轉讓安排，「新世界建好生活」建議買家在成交後的首3至5年內不能出售或出租有關單位，確實年期有待與業界商討。而買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士(合資格人士請參考下方條件)。買家亦可在買入單位第十年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自由出售。

為了讓更多年輕人能安居樂業，「新世界建好生活」建議在參照現行居屋申請人的安排外，可讓25至45歲的年輕人或家庭優先申請。現時居屋申請者均須為香港永久性居民兼首次置業人士。以一人申請者為例，每月入息上限為3.3萬元，資產上限為85萬元；二人或以上家庭，月入上限則為6.6萬元，資產上限為170萬元。

「新世界建好生活」將在未來數個月就上述建議與政府部門、相關機構及業界商討，聆聽各方意見優化有關建議，並待細節落實後再作公布。