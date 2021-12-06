調查揭師資外移兼學生退學按年增　學界憂人才流失

香港自去年下半年起移民人數急增，連帶於學界掀起退學潮。中學校長會早前公布調查，顯示中學生退學潮較去年同期升70%，教師移民人數亦大升7倍。中學校長會主席連鎮邦今日(6日)在電台節目表示，10至20年資的教師離職率高，憂慮青黃不接會影響教學質素，「老師離港顯示今日人才流失，學生離港係顯示未來人才流失」。

連鎮邦表示，該調查收集了140間中學的數據，2020/21學年共有4,460名學生退學，即平均每間32人退學，較過去兩年平均每年20人多70%。他指，今年有一半退學學生均是離開香港，較過去兩年高，反映升勢持續，初中生退學比例較高中生高一倍。他促請教育局支援跨境學童，並縮小每班規模，推出小班或中班教學，以便教師更能照顧學生需要。

連表示，退學潮掀起「音樂椅」效應，學生可以轉校，憂慮「弱勢學生更加弱勢，弱勢學校更加弱勢」。他指，教師離職人數亦處於高位，該140間學校共有987名教職員離職，平均每間學校有7.1人離職，佔每間學校教師近10%，較過往兩年高一倍。

連認為，雖然仍有不少大學畢業生願意投身教育界，但10至20年年資的教師離職率高，憂慮青黃不接影響教學質素，又指教師離港反映現今人才流失，但學生離港是預示未來人才流失。」