涉與同事偷共19萬元　拉麵店前總廚遭廉署起訴

廉政公署繼早前落案起訴2間日式拉麵店10名前僱員，控告他們涉嫌串謀偷竊收銀機內的現金收益，並行賄受賄以縱容有關挪用款項勾當後，上周五(3日)再落案起訴涉案前總廚串謀盜竊，他已獲准保釋，明日(7日)將於觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告33歲王盛達被控3項串謀盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條及《刑事罪行條例》第159A條。案發時，佳偉餐飲以「廣島霸嗎拉麵」及「風雲丸」兩個品牌經營多間日式拉麵店。王盛達任職佳偉餐飲總廚，負責管理該兩個品牌所有分店的廚房。

該3項控罪指王涉嫌於2017年8月至2018年11月期間，分別與上述其中9名佳偉餐飲前僱員串謀，從「廣島霸嗎拉麵」將軍澳分店及「風雲丸」尖沙咀分店的收銀機偷竊現金。有關勾當懷疑涉及不當處理現金券及顧客點餐。上述2間分店涉嫌被偷竊現金共約19萬港元。

本年初被廉署起訴的10名佳偉餐飲前僱員為助理營運經理陳家泰；店長吳偉濤；部長林廷峯及林穎思；高級廚師余凱麟及余世鳴；廚師呂健誠及文嘉昇；侍應劉瑞蓮；及兼職侍應馬君彤。他們被控共12項罪名，即3項串謀盜竊、7項向代理人提供利益及2項代理人接受利益。10人將於明年2月7日在區域法院答辯。